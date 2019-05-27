Украинский теннисист Стаховский покинул Ролан Гаррос

Первая ракетка Украины потерпел поражение на старте турнира.

Украинец Сергей Стаховский не сумел преодолеть первый круг на Открытом чемпионате Франции.

На старте турнира Стаховский, который является 111-й ракеткой мира, уступил Жилю Симону из Франции (№33 в рейтинге WTA).

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Стаховский потерпел поражение в трех сетах - 3:6, 3:6, 4:6.

Интересно, что украинец в шестой раз в карьере играл против Симона и потерпел шестое поражение.

Напомним, Стаховский не сумел пройти финальный раунд квалификации Ролан Гаррос, но попал в основную сетку турнира как "лаки-лузер".

УНИАН также сообщал о том, что Ролан Гаррос покинула украинка Даяна Ястремская.