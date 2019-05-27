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Украинский теннисист Стаховский покинул Ролан Гаррос

19:38, 27 мая 2019
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Сергей Стаховский проиграл Жилю Симону / фото: btu.org.ua

На старте турнира Стаховский, который является 111-й ракеткой мира, уступил Жилю Симону из Франции (№33 в рейтинге WTA).

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Стаховский потерпел поражение в трех сетах - 3:6, 3:6, 4:6. 

Интересно, что украинец в шестой раз в карьере играл против Симона и потерпел шестое поражение.

Напомним, Стаховский не сумел пройти финальный раунд квалификации Ролан Гаррос, но попал в основную сетку турнира как "лаки-лузер".

УНИАН также сообщал о том, что Ролан Гаррос покинула украинка Даяна Ястремская.

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Теги: #теннис#Ролан Гаррос#Сергей Стаховский