Украинский теннисист Стаховский покинул Ролан Гаррос
19:38, 27 мая 2019Другое
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Первая ракетка Украины потерпел поражение на старте турнира.
Сергей Стаховский проиграл Жилю Симону / фото: btu.org.ua
Украинец Сергей Стаховский не сумел преодолеть первый круг на Открытом чемпионате Франции.
На старте турнира Стаховский, который является 111-й ракеткой мира, уступил Жилю Симону из Франции (№33 в рейтинге WTA).
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Стаховский потерпел поражение в трех сетах - 3:6, 3:6, 4:6.
Интересно, что украинец в шестой раз в карьере играл против Симона и потерпел шестое поражение.
Напомним, Стаховский не сумел пройти финальный раунд квалификации Ролан Гаррос, но попал в основную сетку турнира как "лаки-лузер".
УНИАН также сообщал о том, что Ролан Гаррос покинула украинка Даяна Ястремская.
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