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НБА: Голден Стэйт повторно выиграл у Портленда (видео)

10:36, 17 мая 2019
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Голден Стэйт - Портленд / REUTERS

"Голден Стэйт" - "Портленд" - 114:111 (39:31, 21:34, 39:24, 25:22)

"Голден Стэйт Уорриорз": Карри - 37, Томпсон - 24, Грин - 16, Луни - 14, Белл - 11, Игуодала - 4, Маккинни - 3, Ливингстон - 3, Кук - 2

"Портленд Трэйл Блэйзерс": Лиллард - 23, Макколлум - 22, Карри - 16, Харклесс - 12, Худ - 12, Амину - 9, Леонард - 7, Тёрнер - 6, Кантер - 4

Счет в серии- 2:0

Как сообщал УНИАН, ранее "Милуоки" вышел вперед в финальной серии Восточной конференции.

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Теги: #баскетбол#НБА