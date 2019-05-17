НБА: Голден Стэйт повторно выиграл у Портленда (видео)
10:36, 17 мая 2019Другое
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"Уорриорз" увеличили преимущество в противостоянии с "Трэйл Блейзерс".
Голден Стэйт - Портленд / REUTERS
"Голден Стэйт" выиграл у "Портленда" во втором матче финала Западной конференции НБА и увеличил свое преимущество в серии.
"Голден Стэйт" - "Портленд" - 114:111 (39:31, 21:34, 39:24, 25:22)
"Голден Стэйт Уорриорз": Карри - 37, Томпсон - 24, Грин - 16, Луни - 14, Белл - 11, Игуодала - 4, Маккинни - 3, Ливингстон - 3, Кук - 2
"Портленд Трэйл Блэйзерс": Лиллард - 23, Макколлум - 22, Карри - 16, Харклесс - 12, Худ - 12, Амину - 9, Леонард - 7, Тёрнер - 6, Кантер - 4
Счет в серии- 2:0
Как сообщал УНИАН, ранее "Милуоки" вышел вперед в финальной серии Восточной конференции.
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