НБА: Голден Стэйт повторно выиграл у Портленда (видео)

"Уорриорз" увеличили преимущество в противостоянии с "Трэйл Блейзерс".

"Голден Стэйт" выиграл у "Портленда" во втором матче финала Западной конференции НБА и увеличил свое преимущество в серии. "Голден Стэйт" - "Портленд" - 114:111 (39:31, 21:34, 39:24, 25:22) "Голден Стэйт Уорриорз": Карри - 37, Томпсон - 24, Грин - 16, Луни - 14, Белл - 11, Игуодала - 4, Маккинни - 3, Ливингстон - 3, Кук - 2 "Портленд Трэйл Блэйзерс": Лиллард - 23, Макколлум - 22, Карри - 16, Харклесс - 12, Худ - 12, Амину - 9, Леонард - 7, Тёрнер - 6, Кантер - 4 Счет в серии- 2:0 Как сообщал УНИАН, ранее "Милуоки" вышел вперед в финальной серии Восточной конференции.

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