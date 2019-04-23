Британский мотогонщик чудом выжил после падения со скалы (видео)

Эдриан Оуэн сорвался с 15-метровой скалы и снял свое падение на видео.

Валлийский мотогонщик Эдриан Оуэн стал известен после того, как упал с 15-метровой скалы и остался жив.

Видео падения Оуэн добавил на своей странице в Facebook.

Во время езды по скалистой местности Оуэн не справился с управлением и сорвался со скалы. Свое падение он снял на камеру, установленную на шлеме.

В результате падения 25-летний мотогонщик сломал запястье, колено и челюсть, а также травмировал два позвонка. В больницу его доставили на вертолете.

"Мне очень повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне выжить", - написал Оуэн в Facebook.

"Одна такая ошибка вроде моей, и игра может закончиться", - добавил валлиец.

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