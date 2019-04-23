цей матеріал доступний українською

Британский мотогонщик чудом выжил после падения со скалы (видео)

13:21, 23 апреля 2019
Другое
236 0
Эдриана Оуэна госпитализировали на вертолете / фото: deadlinenews.co.uk

Видео падения Оуэн добавил на своей странице в Facebook.

Во время езды по скалистой местности Оуэн не справился с управлением и сорвался со скалы. Свое падение он снял на камеру, установленную на шлеме.

В результате падения 25-летний мотогонщик сломал запястье, колено и челюсть, а также травмировал два позвонка. В больницу его доставили на вертолете.

"Мне очень повезло, что я выжил. Я бы хотел поблагодарить спасателей, команду санитарной авиации, медицинский персонал и всех, кто помог мне выжить", - написал Оуэн в Facebook.

"Одна такая ошибка вроде моей, и игра может закончиться", - добавил валлиец.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что сын легендарного Михаэля Шумахера впервые сел за руль болида Формулы-1.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #аварии#мотогонки