НБА: Денвер сравнял счет в серии с Сан-Антонио, Филадельфия вновь обыграла Бруклин (видео)

Третьи победы в своих сериях одержали "Хьюстон" и "Милуоки".

Накануне состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Филадельфия" в гостях обыграла "Бруклин" и максимально приблизилась к победе в серии (счет 3-1). Также третьи победы в своих сериях одержали "Хьюстон" и "Милуоки". «Бруклин» – «Филадельфия» 108:112 (33:24, 30:33, 28:28, 17:27). Счет в серии 1:3 «Бруклин»: Леверт (25), Расселл (21 + 7 подборов), Аллен (21 + 8 подборов), Харрис (10), Дадли (8) - старт; Холлис-Джефферсон (3), Кэрролл (2 + 7 подборов), Динуидди (18), Грэм (0) «Филадельфия»: Эмбиид (31 + 16 подборов + 7 передач + 6 блокшотов - 5 потерь), Харрис (24 + 8 подборов), Симмонс (15 + 8 подборов + 8 передач), Батлер (11), Редик (9) - старт; Болден (1), Скотт (8 + 8 подборов), Эннис (7), Монро (0), Марьянович (4), МакКоннелл (2) «Сан-Антонио» – «Денвер» 103:117 (34:22, 20:32, 25:37, 24:26). Счет в серии 2:2 «Сан-Антонио»: Олдридж (24 + 9 подборов), ДеРозан (19), Форбс (10), Уайт (8), Пелтль (8 + 9 подборов) - старт; Мотеюнас (7), Пондекстер (0), Бертанс (5), Гэй (2), Каннингем (3), Миллс (12), Уолкер (2), Белинелли (3) «Денвер»: Йокич (29 + 12 подборов + 8 передач), Мюррэй (24), Крэйг (18 + 8 подборов), Харрис (8), Миллсэп (2) - старт; Эрнангомес (0), Вандербилт (0), Пламли (6), Моррис (11), Бизли (7), Бартон (12) «Детройт» – «Милуоки» 103:119 (24:32, 30:35, 24:33, 25:19). Счет в серии 0:3 «Детройт»: Гриффин (27 + 7 подборов), Джексон (15 + 8 передач), Эллингтон (13), Драммонд (12 + 12 подборов + 4 перехватов), Кеннард (9 + 7 подборов) - старт; Мэйкер (6), Пачулия (0), Смит (11), Браун (4), Гэллоуэй (6) «Милуоки»: Миддлтон (20 + 8 подборов), Бледсоу (19), Лопес (19 + 7 подборов + 5 блокшотов), Адетокумбо (14 + 10 подборов), Браун (5) - старт; Уилсон (0), Миротич (12), Ильясова (15), Фрэйзер (0), Хилл (11), Снелл (0), Коннотон (4) «Юта» – «Хьюстон» 101:104 (30:28, 25:22, 21:24, 25:30). Счет в серии 0:3 «Юта»: Митчелл (34), Рубио (10 - 5 потерь), Гобер (10 + 8 подборов + 7 блокшотов), Инглс (8 + 8 подборов), Краудер (5) - старт; Фэйворс (13), Ньянг (8 + 7 подборов), О'Нил (5), Нето (0), Корвер (8) «Хьюстон»: Харден (22 + 10 передач + 6 перехватов), Пол (18), Такер (12 + 10 подборов), Гордон (12), Капела (11 + 14 подборов) - старт; Фарид (4), Хаус (5), Риверс (11), Грин (9)

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