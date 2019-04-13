4 золота и 2 серебра: женская сборная Украины по борьбе стала лучшей на чемпионате Европы

Четвертое золото Украине принесла Алина Бережная, серебряные медали завоевали Татьяна Кит и Лилия Горишня.

Украинская женская сборная по вольной борьбе под руководством Владимира Евонова выиграла первое командное место в общем зачете на чемпионате Европы, который проходит в Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации спортивной борьбы Украины.

В целом украинские девушки выиграли шесть медалей на первенстве континента. Три золотые награды были завоеваны в четверг, еще три медали украинские спортсменки выиграли 12-го числа.

Алина Бережная стала чемпионкой Европы в категории до 72 кг. Свою первую встречу с чемпионкой России и Монголии Алина Бережная выиграла на туше. В третьем раунде Алина немного уступила обладательнице бронзы мира и Европы и чемпионке мира и Европы среди спортсменов до 23 лет – Бусе Тосун из Турции. Но уже в четвертом раунде снова побеждает на туше бронзовую призерку чемпионата мира и Европы U23 из Румынии.

В финале Алина встретилась с немкой Анной Шел, которая дважды была чемпионкой Европы U23. И снова Алина ведет в счете, атакует и досрочно побеждает на туше!

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Татьяна Кит выиграла серебро чемпионата Европы в весе до 57 кг. В первой схватке Татьяна не дала своей итальянской сопернице шанса, хотя та и является бронзовым призером Средиземноморского чемпионата. Со счетом 4:3 Татьяна победила в четвертьфинале бронзовую призерку чемпионата Европы из Франции. В борьбе за выход в финал украинка прошла молдавскую борчиху - чемпионку Европы U23 и чемпионку мира и Европы по молодежи.

Лишь в финале Кит уступила опытной Эмеси Барка из Венгрии, на счету которой две мировые и четыре европейские бронзы. Борьба шла до последней секунды. В итоге у украинки - серебро.

Также серебряная награда у еще одной украинки Лилии Горишней в категории до 53 кг. Свою первую схватку с французской борчихой Лилия выиграла на туше. Четвертьфинал - и снова зрелищная схватка и победа на туше над чемпионкой Нордического чемпионата и вице-чемпионкой Европы Silje Knutsen из Норвегии. Обладательница мировой бронзы 2015-го Джессика Блажко из Нидерландов уступила Лилии в полуфинале со счетом 6:1. В финале действующая чемпионка Европы Стальвира Оршуш взяла верх и Лилия Горишня стала серебряной призеркой.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте до 14 апреля. Впереди - соревнования в греко-римском разделе у мужчин.