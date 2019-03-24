Шведка Эберг победила в заключительной гонке сезона, итальянка Вирер выиграла Кубок мира по биатлону

Биатлонистки завершили сезон-2018/19.

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 23-летняя спортсменка показала результат 35 минут 56,2 секунды.

Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф (отставание - 1,3). Третьей стала американка Клэр Иган (10,4).

Украинские спортсменки в заключительной гонке - масс-старте - участия не принимали.

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Главный приз – «Большой хрустальный глобус» – разыграли итальянки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци. Небольшие шансы были у Анастасии Кузьминой из Словакии. Лиза уступала соотечественнице 42 балла и самоустранилась из борьбы на первой же стрельбе лежа.

В сезоне-2018/19 Вирер выиграла также «Малый хрустальный глобус» в зачете пасьютов, Виттоцци – в зачете индивидуальных гонок.

В итоге в масс-старте Доротея финишировала 12-й, проиграв и Лизе (11-е место), и Кузьминой (10-е), но запаса очков хватило ей для триумфа.

Трехкратная олимпийская чемпионка Кузьмина провела последнюю личную гонку в карьере. Ранее Анастасия отметила, что, возможно, в следующем сезоне будет бегать эстафеты со сборной Словакии.

Добавим, что Доротея Вирер – первая итальянка, выигравшая Кубок мира по биатлону.