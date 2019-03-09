Свитолина и Козлова вышли в третий раунд теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Обе украинки выиграли свои матчи сегодня ночью.

В ночь на субботу в Индиан-Уэллс (США) состоялись матчи второго круга теннисного турнира серии WTA - BNP Paribas Open, в рамках которого свои матчи выиграли украинки Элина Свитолина и Екатерина Козлова.

Первой вышла на корт Козлова, которая сенсационно обыграла Александру Соснович из Беларуси. Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:0, сообщает официальный сайт турнира.

Соперницы провели на корте 1 час 45 минут. За это время они не выполнили ни одного эйса, украинка допустила 1 двойную ошибку при 6 - у соперницы, а всего наша спортсменка выиграла 81 розыгрыш мяча при 76 - у Саснович.

В свою очередь, Свитолина играла против Софии Кенин из США и неожиданно с большим трудом одолела соперницу. Ведь в этом матче встречались 6-я и 33-я ракетки мира, а Свитолина была явным фаворитом.

Матч продолжался 2 часа 21 минуту и завершился со счетом 3:6, 7:6 (5), 6:4.

Сегодня днем (в ночь на воскресенье по киевскому времени) свой матч второго круга проведет Леся Цуренко, которой будет противостоять американка Джессика Пегула.