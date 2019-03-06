"Бостон" продлил беспроигрышную серию в основное время в НХЛ до 17 матчей

Брюинз выиграли у Каролины Харрикейнз в овертайме, со счетом 4:3.

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиге "Бостон" (40-17-9) продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей и одержал четвертую победу подряд за счет гола Давида Крейчи в овертайме и 34 сэйвов Ярослава Халака.

Матч завершился со счетом 4:3, сообщает официальный сайт лиги.

Преимущество "Брюинз" над "Торонто" в борьбе за второе место Атлантического дивизиона вновь составило три очка. "Бостон" находится в шести играх от повторения самой длительной в своей истории результативной серии (23 матча с 22 декабря 1940 года по 23 февраля 1941-го: 15 побед, восемь ничьих).

У "Бостона" забивали Джейк Дебраск, Крис Вагнер и Патрис Бержерон. "Каролина" (36-23-7) не смогла продлить победную серию до шести матчей, но за счет набранного очка осталась на третьем месте Столичного дивизиона. "Харрикейнз" добыли одно очко благодаря Джастину Уильямсу, который сравнял счет (3:3) на 13-й минуте третьего периода. Также двумя шайбами у гостей отметился Себастьян Ахо. "Каролина" не использовала ни один из пяти шансов в большинстве, у "Бостона" была одна нереализованная возможность.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

05 марта.

Бостон – Каролина – 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 6 Ахо (ван Римсдайк, де Хаан), 0:2 – 21 Ахо (Фолк, Нидеррайтер), 1:2 – 32 Вагнер (Карло), 2:2 – 38 Дебраск (Крейчи), 3:2 – 42 Бержерон (Маршанд), 3:3 – 52 Уильямс (Мартинук, Песке), 4:3 – 61 Крейчи (Дебраск)

Нью-Джерси – Коламбус – 1:2 Б (0:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Эткинсон (Нутиваара, Савар), 1:1 – 37 Зэйджак (Грин, Колман)

Айлендерс – Оттава – 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Нелсон (Бэйли), 1:1 – 20 Гиббонс (Уайт, Шабо), 2:1 – 22 Тэйвс (Дэл Колл), 3:1 – 25 Ли (Бойчак, Ледди), 3:2 – 26 Линдберг (Дюклер, Бедкер), 4:2 – 30 Джонстон (Сизикас, Комаров), 4:3 – 47 Смит (Воланин, Райан), 4:4 – 55 Пажо (Пяярви-Свенссон, Ткачак)

Питтсбург – Флорида – 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Боргстрем (Экблад, Хоффман), 1:1 – 20 Генцел (Кросби, Макканн), 2:1 – 30 Кросби (Хернквист, Кессел), 2:2 – 37 Трочек (Хоффман, Ватрано), 3:2 – 62 Генцел (Кросби)

Тампа-Бэй – Виннипег – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Гурде (Джирарди, Палат), 1:1 – 6 Уилер (Труба, Лайне), 2:1 – 28 Эрни (Чирелли, Жозеф), 3:1 – 34 Стэмкос (Кучеров, Хедман), 4:1 – 44 Пакетт (Эрни, Жозеф), 5:1 – 49 Пойнт (Стэмкос, Кучеров), 5:2 – 55 Труба (Хеллибак)

Нэшвилл – Миннесота – 5:4 ОТ (1:1, 1:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 1 Смит (Донован, Грималди), 1:1 – 15 Фиала (Патерин), 2:1 – 33 Бойл (Арвидссон, Суббан), 2:2 – 37 Оберг (Сперджен, Гринуэй), 2:3 – 42 Фер (Фолиньо), 3:3 – 42 Йоси (Грималди, Эллис), 4:3 – 48 Арвидссон, 4:4 – 57 Фиала (Э.Стаал, Паризе)

Даллас – Рейнджерс – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Клингберг (Хейсканен)

Колорадо – Детройт – 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 16 Крунвалль (Нильсен, Ванек), 1:1 – 21 Комфер (Уилсон, Седерберг), 1:2 – 42 ДеКайзер (Абделькадер, де ла Роз), 2:2 – 48 Рантанен (Ландескуг, Бэрри), 2:3 – 57 Задина (Ванек, Гронек), 3:3 – 58 Бэрри (Маккиннон, Рантанен), 4:3 – 62 Маккиннон (Рантанен)

Аризона – Анахайм – 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 3 Сильверберг (Линдхольм, Мэнсон), 1:1 – 18 Крауз (Коннотон, Арчибальд), 1:2 – 43 Хенрик (Фаулер, Ракелль), 1:3 – 51 Терри (Сильверберг)

Лос-Анджелес – Монреаль – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 3 Галлахер (Уэбер, Мете), 0:2 – 30 Уил, 0:3 – 40 Уэбер (Мете, Дано), 1:3 – 51 Лафф (Браун, Даути)