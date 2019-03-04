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Сборная Украины заняла третье место на чемпионате Европы по стрельбе из лука

14:20, 04 марта 2019
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Виктор Рубан / atn.ua

На чемпионате Европы по стрельбе из лука в помещении в Турции украинские спортсмены завоевали две золотые медали, три серебренные и одну бронзовую. В общем зачете украинская команда заняла третье командное место, сообщает Sportarena.

Чемпионами Европы стали юниоры Иван Кожокарь и Жанна Наумова. Серебро в активе мужской команды, в составе которой были Юрий Гавелко, Владислав Лисняк и Виктор Рубан.

Также серебро завоевали юниорки в составе Александры Кукурузяк, Жанны Наумовой и Елизаветы Сикало. Бронзу взяла женская команда, за которую принимали участие Анастасия Павлова, Полина Родионова и Лидия Сиченникова.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении

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Теги: #стрельба из лука