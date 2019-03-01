Голден Стейт проиграл Орландо и увеличил отставание в таблице НБА от Милуоки

Лидер Западной конференции Голден Стейт Уорриорз отстает на четыре победы в общей таблице от лидера Востока Милуоки Бакс.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации лидер Западной конференции Голден Стейт Уорриорз проиграл Орландо Мэджик в гостях и упустил шанс сократить отставание от лидера Востока Милуоки Бакс в общей турнирной таблице лиги.

Матч завершился со счетом 103:96 в пользу Орландо, сообщает официальный сайт лиги.

33 очка лидера ГСВ Стефана Карри, ставшего самым результативным игроком матча, не помогли одолеть Орландо, который показал командную игру. Сразу 5 игроков набрали более 10 очков, в то время как у Голден Стейт игра была сосредоточена в руках трех ярко выраженных лидеров.

НБА. Регулярный чемпионат.

28 февраля.

Орландо – Голден Стэйт 103:96 (28:22, 31:29, 11:30, 33:15)

Орландо : Гордон - 22, Росс - 16, Огастин - 14, Айзек - 12, Вучевич - 12, Фурнье - 8, Бриско - 8, Берч - 7, Ивунду - 4.

Голден Стэйт: Карри - 33, Казинс - 21, Томпсон - 21, Белл - 6, Грин - 5, Йеребко - 4, Маккинни - 4, Кук - 2.

Индиана – Миннесота 122:115 (26:35, 38:25, 28:30, 30:25)

Индиана: Богданович - 37, Лиф - 18, Янг - 15, Мэттьюз - 12, О'Куинн - 10, Макдермотт - 9, Коллисон - 8, Джозеф - 8, Тёрнер - 3, Холидей - 2.

Миннесота: Таунс - 42, Тиг - 13, Толливер - 13, Гибсон - 12, Уиггинс - 11, Роуз - 10, Шарич - 7, Окоги - 3, Джонс - 2, Бэйтс-Диоп - 2.

Нью-Йорк – Кливленд 118:125 (31:27, 28:30, 38:28, 21:40)

Нью-Йорк: Трир - 22, Смит - 16, Вонле - 16, Элленсон - 13, Робинсон - 12, Мудиэй - 10, Томас - 10, Дотсон - 9, Нокс - 8, Дженкинс - 2.

Кливленд: Лав - 26, Секстон - 22, Кларксон - 22, Осман - 21, Найт - 9, Жижич - 8, Нваба - 7, Нэнс - 6, Деллаведова - 4.

Оклахома-Сити – Филадельфия 104:108 (26:37, 23:23, 30:26, 25:22

Филадельфия: Харрис - 32, Батлер - 20, Болден - 14, Редик - 12, Симмонс - 11, Скотт - 9, Эннис - 4, Джонсон - 4, Макконел - 2.

Оклахома-Сити: Грант - 23, Уэстбрук - 23, Моррис - 17, Шредер - 14, Адамс - 11, Фергюсон - 7, Надер - 5, Ноэль - 4.

Хьюстон – Майами 121:118 (33:32, 22:37, 31:29, 35:20)

Хьюстон: Харден - 58, Риверс - 17, Пол - 14, Кларк - 14, Грин - 6, Капела - 6, Такер - 6.

Майами : Горан Драгич - 21, Олиник - 21, Уинслоу - 19, Ричардсон - 18, Уэйд - 12, Уэйтерс - 11, Адебайо - 10, Джонс - 3, Макгрудер - 3.

Денвер – Юта 104:111 (22:19, 15:33, 33:29, 34:30)

Денвер: Бартон - 21, Маррей - 21, Йокич - 16, Миллсэп - 15, Пламли - 11, Харрис - 8, Бизли - 6, Томас - 4, Моррис - 2,.

Юта: Митчелл - 24, Корвер - 22, Гобер - 16, Инглс - 15, Фэйворс - 15, Сефолоша - 9, Краудер - 6, О'Нил - 4.