Украинцы завоевали 4 медали на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу в Испании

Чемпионами континентального первенства стали Богдана Голуб и Ярослав Кизенко.

Две золотые и две серебряные медали завоевали украинские спортсмены на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу European Continental PRO, который состоялся в испанской Малаге.

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

Чемпионами континентального первенства стали Богдана Голуб (женщины, весовая категория до 70 кг) и Ярослав Кизенко (мужчины, до 73 кг). Серебро завоевали Александр Матвийчук (мужчины, до 77 кг) и Иван Гладуш (мужчины, до 85 кг).

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, украинские спортсмены удачно выступили на чемпионате Европы по джиу-джитсу, который проходил в Португалии.