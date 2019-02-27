Украинцы завоевали 4 медали на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу в Испании
15:43, 27 февраля 2019Другое
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Чемпионами континентального первенства стали Богдана Голуб и Ярослав Кизенко.
Украинские спортсмены завоевали 4 медали на European Continental PRO по бразильскому джиу-джитсу / Спортивный комитет Украины
Две золотые и две серебряные медали завоевали украинские спортсмены на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу European Continental PRO, который состоялся в испанской Малаге.
Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.
Чемпионами континентального первенства стали Богдана Голуб (женщины, весовая категория до 70 кг) и Ярослав Кизенко (мужчины, до 73 кг). Серебро завоевали Александр Матвийчук (мужчины, до 77 кг) и Иван Гладуш (мужчины, до 85 кг).
Напомним, как сообщал УНИАН ранее, украинские спортсмены удачно выступили на чемпионате Европы по джиу-джитсу, который проходил в Португалии.
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