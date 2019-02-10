"Питтсбург" проиграл "Тампе" в рекордном матче Сидни Кросби в НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:4.

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге у Сидни Кросби не получилось настоящего праздника.

В своем 916-м матче в НХЛ, который позволил ему обойти Марио Лемье по числу игр за "Пингвинз", Кросби сделал передачу, но его команда проиграла, потерпев четвертое поражение подряд, сообщает официальный сайт лиги.

Команда Кросби осталась на месте второй "уайлд-кард", но "Каролина", "Баффало" и "Филадельфия" уже наступают на пятки.

"Я счастлив в Питтсбурге, но время летит очень быстро, - сказал Кросби. - У меня много отличных воспоминаний, но я хочу играть еще долго".

"Тампа" не допустила третьего поражения подряд. При счете 3:3 в третьем периоде решающие голы забили Тайлер Джонсон и Джей-Ти Миллер, а вратарь Андрей Василевский сделал ключевые сэйвы.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

09 февраля.

Айлендерс – Колорадо – 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 10 Седерберг (Ньето, Джонсон), 0:2 – 22 Джонсон (Керфут, Седерберг), 1:2 – 38 Эберле (Ли), 2:2 – 48 Бэйли (Пелек, Дэл Колл), 3:2 – 53 Пулок (Нелсон, Эберле), 3:3 – 57 Комфер (Уилсон, Седерберг), 4:3 – 62 Пулок (Нелсон, Сизикас).

Филадельфия – Анахайм – 6:2 (4:0, 0:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Вароне (Раффль), 2:0 – 10 Кутюрье (Вароне, Хегг), 3:0 – 11 Раффль (Лоутон, Макдоналд), 4:0 – 17 Линдблум (Ворачек, Кутюрье), 4:1 – 21 Хенрик (Гецлаф, Ричи), 4:2 – 44 Ричи (Ракелль, Гецлаф), 5:2 – 52 Патрик (Конекны, Кутюрье), 6:2 – 58 Конекны (ван Римсдайк, Сэнхайм).

Бостон – Лос-Анджелес – 5:4 (0:0, 1:2, 3:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 24 Макэвой (Хейнен, Бержерон), 1:1 – 28 Иафалло (Кемпе, Мартинес), 1:2 – 34 Копитар (Браун, Фанюф), 2:2 – 43 Хейнен (Маршанд, Макэвой), 3:2 – 44 Крейчи (Пастрняк, Крюг), 4:2 – 46 Маршанд (Бержерон), 4:3 – 49 Томпсон (Лайпсик),4:4 – 55 Фантенберг (Тоффоли, Даути), 5:4 – 62 Бержерон (Крюг).

Баффало – Детройт – 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 21 Шири (), 2:0 – 30 Миттлстадт (Далин, Айкел), 2:1 – 37 Ларкин (Атанасиу, Ванек), 3:1 – 39 Окпосо (Родригес, Ристолайнен).

Нью-Джерси – Миннесота – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Сени (Бутчер), 1:1 – 12 Фолиньо (Канин, Патерин), 1:2 – 24 Паризе (Сутер), 1:3 – 35 Эрикссон Эк (Фолиньо, Брудин), 2:3 – 43 Братт (Сиверсон), 2:4 – 47 Канин ().

Оттава – Виннипег – 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 2 Стоун (Балцерс, Тирни), 2:0 – 12 Дзингел (Сиси, Уайт), 2:1 – 22 Литтл (Бафлин, Лайне), 3:1 – 29 Стоун (Дюшен, Шабо), 4:1 – 32 Дюшен (Райан), 5:1 – 55 Смит (Пажо), 5:2 – 59 Лемье (Эплетон, Моррисси).

Сент-Луис – Нэшвилл – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 4 Данн (Сундквист, Томас), 2:0 – 18 Тарасенко (Шенн), 2:1 – 27 Экхольм (Суббан, Смит), 3:1 – 30 Макикерн (Томас, Барбашев), 3:2 – 58 Джохансен (Йоси, Форсберг).

Аризона – Даллас – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 8 Голигоски (Оэстерле, Гальченюк), 2:0 – 35 Гальченюк (Голигоски, Казинс), 3:0 – 43 Гальченюк (Казинс, Келлер), 3:1 – 56 Радулов (Бенн, Клингберг), 3:2 – 56 Ричи (Хейсканен, Хинтц).

Эдмонтон – Сан-Хосе – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 10 Лабанк (Серенсен, Торнтон), 0:2 – 12 Кэйн (Гертл, Донской), 0:3 – 26 Лабанк (Кэйн, Майер), 1:3 – 32 Нюджент-Хопкинс (Чейссон), 1:4 – 41 Лабанк (Диллон, Торнтон), 1:5 – 44 Гертл (), 2:5 – 54 Кэссиан (Ларссон).

Монреаль – Торонто – 3:4 (1:2, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Шоу (Доми, Петри), 1:1 – 2 Юнссон (Хайман), 1:2 – 4 Зайцев (Райлли, Линдхольм), 2:2 – 21 Татар (Прайс, Уэбер), 3:2 – 47 Галлахер (Шоу, Доми), 3:3 – 48 В. Нюландер (Таварес), 3:4 – 62 Таварес (Райлли, Марнер).

Вашингтон – Флорида – 4:5 (0:2, 2:1, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 12 Ватрано (Экблад, Трочек), 0:2 – 13 Йэндл (Шейэн, Мальгин), 1:2 – 25 Коннолли (Бураковски), 1:3 – 29 Сивиур (Экблад), 2:3 – 39 Эллер (Коннолли, Дауд), 2:4 – 40 Брассар (), 3:4 – 46 Коннолли (Эллер, Бураковски), 4:4 – 56 Кузнецов (Овечкин, Орлов), 4:5 – 61 Хоффман (Барков, Йэндл).

Тампа-Бэй – Питтсбург – 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Уилсон (Каллен, Блюгерс), 1:1 – 15 Чернак (Коберн, Пакетт), 2:1 – 15 Гурде (Хедман, Пойнт), 3:1 – 27 Чирелли (Киллорн, Макдона), 3:2 – 28 Макканн (Раст), 3:3 – 35 Раст (Генцел), 4:3 – 44 Джонсон (Стэмкос, Палат), 5:3 – 54 Миллер (Чирелли, Киллорн), 5:4 – 55 Пирсон (Кросби).

Вегас – Коламбус – 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Андерсон (Дженнер, Джонс), 1:1 – 4 Шмидт (Смит, Маршессо), 2:1 – 17 Меррилл (Смит, Карлссон), 2:2 – 35 Панарин (Харрингтон, Бьоркстранн), 3:2 – 49 Икин (Миллер, Бельмар), 3:3 – 54 Эткинсон (Дюбуа, Панарин), 3:4 – 57 Эткинсон (Панарин, Веренски).

Ванкувер – Калгари – 4:3 (2:2, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Хорват (Руссель, Танев), 1:1 – 6 Линдхольм (Годро, Монахан), 2:1 – 12 Ливо (Пулио, Петтерссон), 2:2 – 13 Беннетт (Янковски, Нил), 2:3 – 33 Манжипан (Хэнифин), 3:3 – 35 Босер (Хаттон, Петтерссон).