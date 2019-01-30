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«Донбасс» на выезде уступил «Днепру» в буллитной серии матча УХЛ

22:53, 30 января 2019
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Донбасс вновь проиграл лидеру чемпионата УХЛ / hcdonbass.com

Команды выдали напряженный матч, который соответствовал статусу противостояния лидеров, сообщает официальный сайт ХК Донбасс.

Два стартовых периода болельщикам заброшенных шайб не подарили. Все голы команды приберегли на заключительную 20-минутку, где сыграли в результативную ничью 2:2. Открыл счет на 42-й минуте Владислав Гончаров, но спустя 12 секунд хозяева восстановили статус-кво. Еще спустя минуту другой защитник дончан Владимир Романенко вновь вывел «Донбасс» вперед. Отыграться второй раз команде Дмитрия Пидгурского удалось лишь в двойном большинстве, еще и в ситуации, когда Виталий Лялька получил повреждение и не мог помочь партнерам в защите.

Так, херсонские «щуки» спаслись от домашнего поражения и свели основное время матча к ничьей. Овертайм победителя также не выявил и игра перешла в буллитную серию, где на один бросок больше реализовали хозяева.

Поражение по буллитам прервало 17-матчевую победную серию дончан и не позволило команде Сергея Витера обойти «Днепр» в турнирной таблице, однако впереди остается еще два очных поединка, которые состоятся в Дружковке.

УХЛ, регулярный чемпионат:

«Днепр» - «Донбасс» 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Гончаров (Игнатенко, Захаров) - 41:27, 1:1 - Золотухин (Белоусов, Декало) - 41:46, 2:1 - Романенко - 43:05, 2:2 - Ромащенко (Бондаренко, Дунаев - бол. 5х3) - 55:59, 3:2 - победный буллит - Пугачев.

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Теги: #УХЛ#ХК Донбасс#Днепр Херсон хоккей#регулярный чемпионат