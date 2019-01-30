«Донбасс» на выезде уступил «Днепру» в буллитной серии матча УХЛ

Игра завершилась с общим счетом 3:2 в пользу херсонцев.

В Херсоне состоялась игра 34-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-Матч, в котором «Днепр» принимал «Донбасс».

Команды выдали напряженный матч, который соответствовал статусу противостояния лидеров, сообщает официальный сайт ХК Донбасс.

Два стартовых периода болельщикам заброшенных шайб не подарили. Все голы команды приберегли на заключительную 20-минутку, где сыграли в результативную ничью 2:2. Открыл счет на 42-й минуте Владислав Гончаров, но спустя 12 секунд хозяева восстановили статус-кво. Еще спустя минуту другой защитник дончан Владимир Романенко вновь вывел «Донбасс» вперед. Отыграться второй раз команде Дмитрия Пидгурского удалось лишь в двойном большинстве, еще и в ситуации, когда Виталий Лялька получил повреждение и не мог помочь партнерам в защите.

Так, херсонские «щуки» спаслись от домашнего поражения и свели основное время матча к ничьей. Овертайм победителя также не выявил и игра перешла в буллитную серию, где на один бросок больше реализовали хозяева.

Поражение по буллитам прервало 17-матчевую победную серию дончан и не позволило команде Сергея Витера обойти «Днепр» в турнирной таблице, однако впереди остается еще два очных поединка, которые состоятся в Дружковке.

УХЛ, регулярный чемпионат:

«Днепр» - «Донбасс» 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Гончаров (Игнатенко, Захаров) - 41:27, 1:1 - Золотухин (Белоусов, Декало) - 41:46, 2:1 - Романенко - 43:05, 2:2 - Ромащенко (Бондаренко, Дунаев - бол. 5х3) - 55:59, 3:2 - победный буллит - Пугачев.