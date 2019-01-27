Украинка Магучих установила рекорд Европы и повторила рекорд мира в прыжках в высоту

Чемпионкой стала другая украинка Катерина Табашник.

Украинские высотницы Ярослава Магучих и Катерина Табашник показали рекордные результаты на турнире в чешском Хусточепе.

Украинки заняли два первых места, сообщает SportArena.

17-летняя Ярослава Магучих со второй попытки взяла 1,97 м, а затем с третьего прыжка покорила 1,99 м, тем самым побив свой личный рекорд.

Этот результат позволил Магучих обновить собственный рекорд Европы U-20 в помещении и повторить мировой рекорд U-20, который принадлежит американке Вашти Каннингем.

А вот Табашник уверенно дошла до 1,91 метра, затем покорила еще две отметки — 1,94 м и 1,97 м, а с первой попытки установила новый личный рекорд – 1,99 м и стала чемпионкой соревнований. Также украинка попробовала взять высоту 2,01 м, но эту планку не смогла покорить.