Норвежские братья Бё заняли 1-2 места в спринте этапа КМ по биатлону, Пидручный в Топ-20

Этап Кубка мира стартовал с опозданием в один день из-за сильных снегопадов в Европе.

В Рупольдинге (Германия) завершилась первая гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в мужском спринте первые два места заняли норвежские братья Йоханнес и Таррей Бе.

Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный замкнул Топ-20 итогового протокола, сообщает официальный сайт соревнований.

Пидручный однажды промахнулся на огневом рубеже, а по чистой скорости отстал от победителя гонки на 1 минуту, 03,3 секунды.

В свою очередь, Артем Прима занял 45-е место с 2 промахами на стрельбе и отставанием в 1 минуту 39,2 секунды, Его тезка Тищенко занял 53-е место - 0 промахов и 1 минута 49,2 секунды отставания. Наконец, Сергей Семенов закончил гонку на 74-м месте с показателями - 2 промаха, 2 минуты 09,8 секунды отставания.

Победу разделили братья Йоханнес и Таррей Бё. При Этом Йоханнес джопустил 1 промах на стрельбе и показал результат 22 минуты 56,3 секунды, опередив Таррея, который отстрелял без промахов на 7,9 секунды.

Сегодня во второй половине дня состоится женская спринтерская гонка, в пятницу-субботу - мужская и женская эстафеты, а в воскресенье - два масс-старта.\