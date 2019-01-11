Сан-Антонио переиграло Оклахому в сверхрезультативном матче в НБА

На двоих команды набрали более 200 очков, а игра завершилась со счетом 154:147.

В ночь на пятницу в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись четыре матча, в центральном из которых Сан-Антонио Сперз обыграл Оклахому Тандер в игре с более чем 200 очками.

Матч завершился со счетом 154:147, сообщает официальный сайт лиги.

В составе победителей главным героем матча стал ЛаМаркус Олдридж, на счету которого 56 очков. Лучший бомбардир матча в составе проигравшей команды Пол Джордж набрал в два раза меньше - "всего" 30 очков.

Стоит отметить, что по ходу игры были два овертайма, которые отчасти и помогли командам набрать столь внушительные 201 очко.

НБА. Регулярный чемпионат.

10 января.

Майами – Бостон 115:99 (28:24, 33:19, 22:29, 32:27)

Денвер – Клипперс 121:100 (37:25, 28:29, 28:22, 28:24)

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 154:147 OT (33:23, 37:40, 35:30, 25:37, 24:17)

Сакраменто – Детройт 112:102 (34:21, 31:27, 26:26, 21:28)