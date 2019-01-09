Биатлонист Пидручный: однажды предлагали сдать гонку, я сразу отклонил предложение

Спортсмен признался, что биатлон для него не только способ заработать деньги, а прежде всего амбиции.

Известный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал про взаимоотношения в большой интернациональной биатлонной семье, при закулисье и ставки в букмекерских конторах.

В частности, спротсмен вспомнил, как получал предложение "сдать" гонку в интервью SportTravelerUA.

«Однажды было, но я сразу отклонил это предложение. Даже не рассматривал. На меня вышли через другого человека, которому написали в соцсети. Хотели заработать, но для меня это нонсенс.

Я в биатлоне не столько из-за денег, сколько из-за личных амбиций и мотивации показывать результат, бороться за каждое место», — сказал Пидручный в интервью каналу про украинских легионеров.

Пидручный является чемпионом Европы-2018 по биатлону в смешанной эстафете. На этапах Кубка мира трижды попадал в призеры в составе команды в смешанной эстафете. Лучшее личное достижение - 4-е место в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) в 2016-м году.