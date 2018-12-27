Лучшими спортсменами года на Кировоградщине стали Олег Дорощук и Екатерина Шумейко

Лучшей командой года названа ФК "Александрия".

«Центральноукраинское бюро новостей» совместно с Кировоградской областной организацией Ассоциации спортивных журналистов Украины решили назвать своих героев спортивного года.

Лауреатами СВN Sports Award назвали спортсменов и тренеров, спортивных специалистов, которые достигли наибольших успехов на международной и всеукраинской аренах и поспособствовали росту авторитета и имиджа Кировоградщины в Украине и мире, сообщает сайт издания.

В 2018 лучшие определялись в семи номинациях. Во внимание брались статус и уровень соревнований и важность таких стартов.

Лауреатами СВN Sports Award 2018 года стали:

в номинации «Лучший спортсмен года» – бронзовый призер III юношеских Олимпийских игр в прыжках в высоту, серебряный призер юношеского чемпионата Европы по легкой атлетике Олег Дорощук;

в номинации «Лучший тренер года» – тренер-преподаватель СДЮСШОР-2 по прыжкам в высоту Геннадий Здітовецький, который подготовил Олега Дорощука и других атлетов-чемпионов и призеров международных и всеукраинских соревнований;

в номинации «Лучшая спортсменка года» – чемпионка Украины по спортивной гимнастике, участница чемпионата мира Екатерина Шумейко;

в номинации «Лучшая команда в игровых видах спорта» – ФК «Александрия», который занял третье место в осенней части чемпионата УПЛ;

в номинации «Лучший тренер в игровых видах спорта» – главный тренер ФК «Александрия» Владимир Шаран;

в номинации «Событие года» – чемпионат Европы по бейсболу в группе С в Кропивницкому и победа в турнире сборной Украины (главный тренер Олег Бойко);

в номинации «Сильные духом» – обладательница четырех серебряных и пяти бронзовых наград чемпионата Европы по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха Ирина Терещенко.