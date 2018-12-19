Информация о наличии у тренера сборной Украины гражданства РФ является непроверенной - Жданов

Появились новые подробности в деле о скандальных назначениях тренеров национальных сборных по спортивной борьбе.

Появились новые подробности в деле о скандальных назначениях тренеров национальных сборных по спортивной борьбе, которые инициировал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Как сообщила на своем сайте пресс-служба министерства, информация, которая была озвучена в СМИ, о наличии у нового тренера сборной по греко-римской борьбе Сергея Андреева российского гражданства, "является непроверенной и не может подаваться как свершившийся и доказанный факт".

Ситуацию прокомментировал на своей странице в Facebook также Игорь Жданов, добавив к своей записи скан-копию паспорта Андреева.

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"Документы, поступившие в Министерство молодежи и спорта Украины от претендента на должность главного тренера штатной сборной команды Украины по греко-римской борьбе Сергея Андреева, содержат заверенную им лично, согласно оригинала, копию паспорта гражданина Украины. Он позволил ее опубликовать.

Сергей Андреев, уроженец АР Крым, официально признан внутренне перемещенным лицом, выступает против оккупации Крыма РФ. Мы обратились к СБУ с просьбой проверить информацию о наличии другого гражданства у указанного тренера.

Вместе с тем, согласно законодательства Украины, принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины с временно-оккупированных территорий гражданства России не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины", - написал Жданов.

Напомним, как сообщал УНИАН, группа функционеров, тренеров и спортсменов - представителей сборных по вольной и греко-римской борьбы - обратились с критикой кадровых решений министерства, которые грозят провалом в подготовке национальных команд к Олимпийским играм-2020 в Токио.