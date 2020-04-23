"Звучит неплохо": известный порносайт отреагировал на желание Барселоны продать права на название стадиона

Pornhub выразил свою заинтересованность в изменении названия арены.

Популярный портал для взрослых Pornhub откликнулся на сообщение испанской "Барселоны", которая выразила готовность на год продать права на название своего домашнего стадиона "Камп Ноу".

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Pornhub выразил свою заинтересованность в том, чтобы изменить название арены в Twitter.

"Pornhub Stadium звучит неплохо", - написали в официальном Twitter-аккаунте порносайта.

Судя по всему, фанатам "Барселоны" не стоит волноваться, и это была просто шутка.

Напомним, "Барселона" впервые в истории решила продать права на название стадиона, чтобы направить средства на борьбу с коронавирусом.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Манчестер Сити" во время карантина устроил секс-вечеринку.