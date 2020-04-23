"Звучит неплохо": известный порносайт отреагировал на желание Барселоны продать права на название стадиона
Популярный портал для взрослых Pornhub откликнулся на сообщение испанской "Барселоны", которая выразила готовность на год продать права на название своего домашнего стадиона "Камп Ноу".
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Pornhub выразил свою заинтересованность в том, чтобы изменить название арены в Twitter.
"Pornhub Stadium звучит неплохо", - написали в официальном Twitter-аккаунте порносайта.
Судя по всему, фанатам "Барселоны" не стоит волноваться, и это была просто шутка.
Напомним, "Барселона" впервые в истории решила продать права на название стадиона, чтобы направить средства на борьбу с коронавирусом.
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