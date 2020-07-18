Звезды ПСЖ Неймар и Икарди повторили знаменитый розыгрыш пенальти (видео)

Парижане провели товарищеский матч в рамках подготовки к возобновлению еврокубков.

Нападающие французского "Пари Сен-Жермен" Неймар и Мауро Икарди продемонстрировали необычный розыгрыш пенальти в товарищеском матче.

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Чемпион Франции сыграл товарищеский матч против бельгийского клуба "Васланд-Беверен", одержав победу со счетом 7:0. Поединок состоял из четырех таймов по полчаса.

В одном из эпизодов парижане заработали пенальти. Исполнять 11-метровый подошел Неймар, который неожиданно отдал пас на ход Икарди, а аргентинец под прессингом защитников переиграл вратаря.

Впервые на топ-уровне подобным образом пенальти был разыгран в декабре 1982 года игроками "Аякса" Йоханом Кройфом и Йеспером Ольсеном в чемпионате Нидерландов.

Le but d'Icardi offert par Ney 😍 pic.twitter.com/m3fSgcr6EE — Neymar France (@NeymarFrancee) July 17, 2020

Напомним, следующий официальный матч "Пари Сен-Жермен" проведет в 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" 12 августа. Парижане не имеют полноценной игровой практики, так как чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что Неймар проиграл громкое дело против "Барселоны".

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