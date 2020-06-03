Снова в игре: обладатель Золотого мяча возглавил клуб из четвертого дивизиона Франции

Жан-Пьер Папен пока будет работать с малоизвестной командой.

Знаменитый в прошлом футболист Жан-Пьер Папен возобновил карьеру тренера и возглавил клуб "С'Шартр", который выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата Франции.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Обладатель "Золотого мяча" 1991 года приступит к работе уже 1 июля. В нынешнем сезоне "С'Шартр" занимал второе место в группе B дивизиона, когда турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Папен выступал на позиции форварда за "Брюгге", "Милан", "Баварию" и "Марсель". Именно в составе последнего клуба он был признан лучшим футболистом Европы. Всего на клубном уровне он провел 529 матчей и забил 256 голов. В составе сборной Франции в активе Папена 54 поединка и 30 голов.

Папен работал тренером в "Страсбуре", "Лансе" и "Шатору", а в последние годы был экспертом на телевидении.

УНИАН ранее также сообщал о том, что знаменитый футбольный вратарь будет тренировать малоизвестный клуб в Испании.

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