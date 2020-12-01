"Заря" еще сохраняет шансы на выход в плей-офф турнира.

Луганская "Заря" 3 декабря будет принимать английский "Лестер" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Заря - Лестер.

Букмекеры считают украинский клуб аутсайдером этого матча.

На победу "Зари" дается коэффициент 4,60, на ничью - 3,85, а на успех "Лестера" - 1,78.

На то, что луганский клуб сможет набрать очки на своем поле, букмекеры выставили коэффициент 2,11, а на то, что англичане не проиграют в Запорожье - 1,22.

Заря - Лестер: перед матчем

Матч "Заря" - "Лестер" пройдет на "Славутич-Арене" в Запорожье.

После четырех туров "Заря" набрала 3 очка, занимает последнее место в группе G, но при этом еще сохраняет шансы на второе место и выход в плей-офф. "Лестер" набрал 10 очков и уже гарантировал себе выход из группы.

В предыдущем туре "Заря" со счетом 3:0 в гостях разгромила АЕК.

Матч 1-го тура "Лестер" - "Заря" завершился победой английской команды со счетом 3:0.

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Автор: Антон Дударь