Клуб из Чернигова заплатит 150 000 гривен.

Громкий конфликт, который случился в поединке 14-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Десной", получил свою развязку. Тренера вратарей черниговской команды дисквалифицировали на 5 матчей за расистские оскорбления, а сам клуб оштрафован на 150 000 гривен.

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Тогда в конце встречи со скамейки запасных представитель тренерского штаба "Десны" выкрикнул оскорбительную фразу: "уродов понабирают, б***ь, черножо***". Ее было хорошо слышно в трансляции матча. Скандальный эпизод расследовал Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола, и вот теперь наконец он обнародовал вердикт.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

"Принимая во внимание выводы Комитета по этике и честной игры УАФ и экспертное исследования Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД, КДК УАФ пришел к комфортной уверенности относительно осуществления дискриминационных высказываний тренером вратарей ФК "Десна" (Чернигов) Юрием Овчаровым. Как следствие, Овчаров Юрий отстранен от участия в соревнованиях на 5 матчей, а ФК "Десна" (Чернигов) обязан уплатить обязательный денежный взнос в размере 150 000 грн", - указано в заявлении на сайте.

Заметим, что за четыре тура до финиша "Заря" (38 очков) занимает третье место в УПЛ. Сразу за командой Виктора Скрипника расположились "Ворскла" (37), "Десна" (36) и "Колос" (34).

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Автор: Артем Будрин