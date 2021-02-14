Матч 14-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Десной" завершился скандальным образом.
Читайте такжеЗаря - Десна: обзор и полное видео матча УПЛВ компенсированное время на поле произошла стычка между футболистами из-за фола Владислава Калитвинцева на Шахабе Захеди. В ходе этого конфликта форвард "Десны" Филипп Будковский схватил за шею защитника "Зари" Джоэля Абу-Ханну.
Кроме того, со скамейки запасных кто-то выкрикнул расистскую фразу: "Уродов понабирают, б***ь, черножо***". Ее было хорошо слышно в трансляции матча.
Как утверждает FootballHub, эта фраза прозвучала от кого-то из представителей "Десны".
"Заря" - "Десна": итоги матча
- "Заря" одержала победу над своим прямым конкурентом со счетом 2:1.
- Дублем у победителей отличился Александр Гладкий, на счету которого теперь 90 мячей в чемпионатах Украины.
- "Заря" набрала 23 очка и сравнялась с "Десной", но при этом еще имеет матч в запасе.
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