Со скамейки запасных "Десны" прозвучало расисткое оскорбление.

Матч 14-го тура чемпионата Украины между "Зарей" и "Десной" завершился скандальным образом.

Читайте такжеЗаря - Десна: обзор и полное видео матча УПЛВ компенсированное время на поле произошла стычка между футболистами из-за фола Владислава Калитвинцева на Шахабе Захеди. В ходе этого конфликта форвард "Десны" Филипп Будковский схватил за шею защитника "Зари" Джоэля Абу-Ханну.

Кроме того, со скамейки запасных кто-то выкрикнул расистскую фразу: "Уродов понабирают, б***ь, черножо***". Ее было хорошо слышно в трансляции матча.

Как утверждает FootballHub, эта фраза прозвучала от кого-то из представителей "Десны".

"Заря" - "Десна": итоги матча

"Заря" одержала победу над своим прямым конкурентом со счетом 2:1.

Дублем у победителей отличился Александр Гладкий, на счету которого теперь 90 мячей в чемпионатах Украины.

"Заря" набрала 23 очка и сравнялась с "Десной", но при этом еще имеет матч в запасе.

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Автор: Антон Дударь