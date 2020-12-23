Туринский гранд завершил год поражением от "Фиорентины".

В рамках 14-го тура чемпионата Италии "Ювентус" принимал "Фиорентину" и потерпел поражение со счетом 0:3.

Команда Андреа Пирло пропустила уже на 3-й минуте, а еще через 15 минут осталась в меньшинстве после того, как с поля был удален Хуан Куадрадо.

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"Ювентус" не проигрывал в рамках Серии А с разницей в три мяча почти десять лет - предыдущий разгром произошел 9 января 2021 года, когда туринцы уступили "Наполи" (0:3).

В таблице Серии А после 13 матчей "Ювентус", набрав 24 очка, занимает четвертое место. "Фиорентина", у которой 14 очков в 14 играх, занимает 15-е место.

"Ювентус" - "Фиорентина" - 0:3

Голы: Влахович, 3, Алекс Сандро, 76 (автогол), Касерес, 81

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро, Кьеза, Маккенни (Кулусевски, 73), Бентанкур, Рэмси (Данило, 20), Мората (Бернардески, 46), Роналду

"Фиорентина": Драговски, Миленкович, Песселья, Игор, Касерес, Валеро (Пулгар, 52), Амрабат, Кастровилли, Бираги (Венути, 82), Рибери (Бонавентура, 82), Влахович

Удаление: Куадрадо, 18

Обзор матча опубликован на YouTube-канале телеканалов "Футбол 1,2,3".

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Автор: Антон Дударь