В Турции назвали неожиданного кандидата на пост главного тренера Динамо

Руководство "Динамо" может сменить тренерский штаб команды.

Турецкие СМИ сообщили о возможной замене главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко.

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По информации Fotospor, столичный клуб рассматривает кандидатуру Эрола Булута.

Издание утверждает, что президент "Динамо" Игорь Суркис хотел вернуть в клуб Сергея Реброва, но тот якобы не захотел покидать венгерский "Ференцварош" и возвращаться в Украину.

Теперь приоритетом для киевлян является Булут, который возглавляет "Аланьяспор". Кандидатура 45-летнего тренера была предложена спортивным директором "Динамо" Владимиром Бессоновым.

Турецкий специалист знаком украинским болельщикам, так как с 2007-го по 2009-й год играл за донецкий "Металлург".

"Динамо" после 24 туров отстает от "Шахтера" на 16 очков и ведет борьбу с "Зарей" и "Десной" за серебро чемпионата Украины, занимая четвертое место в турнирной таблице.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" уступило "Шахтеру" в первом матче после возобновления сезона.

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