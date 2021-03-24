Йозеф Блаттер не сможет заниматься футбольной деятельностью еще почти семь лет.

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер повторно отстранен от футбольной деятельности.

Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала его виновным в нарушении кодекса организации. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.

Также виновным признан бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.

Читайте такжеЭкс-президент ФИФА госпитализирован из-за серьезных проблем со здоровьем

Блаттер признан виновным в нарушении трех статей кодекса этики, а Вальке - четырех. В их числе - незаконная выплата премиальных спортивным чиновникам, махинации, связанные с продлением контрактов, и оплата частных судебных издержек Вальке за счет организации.

Им обоим запретили заниматься любой футбольной деятельностью в ближайшие 6 лет и 8 месяцев.

Отстранение Йозефа Блаттера: что известно

Блаттер был президентом ФИФА в период с 1998 по 2015 годы.

В 2015 году в результате коррупционного скандала он был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет, но затем этот срок был сокращен до 6 лет. Функционера обвиняли в незаконном переводе двух миллионов франков на счет экс-президента УЕФА Мишеля Платини.

Новый запрет на футбольную деятельность для 85-летнего Блаттера начнет действовать после того, как завершится текущий - в октябре 2021 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь