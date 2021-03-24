Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер повторно отстранен от футбольной деятельности.
Судебная палата независимого комитета по этике ФИФА признала его виновным в нарушении кодекса организации. Об этом сообщил официальный сайт ФИФА.
Также виновным признан бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке.
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Блаттер признан виновным в нарушении трех статей кодекса этики, а Вальке - четырех. В их числе - незаконная выплата премиальных спортивным чиновникам, махинации, связанные с продлением контрактов, и оплата частных судебных издержек Вальке за счет организации.
Им обоим запретили заниматься любой футбольной деятельностью в ближайшие 6 лет и 8 месяцев.
Отстранение Йозефа Блаттера: что известно
- Блаттер был президентом ФИФА в период с 1998 по 2015 годы.
- В 2015 году в результате коррупционного скандала он был отстранен от футбольной деятельности на 8 лет, но затем этот срок был сокращен до 6 лет. Функционера обвиняли в незаконном переводе двух миллионов франков на счет экс-президента УЕФА Мишеля Платини.
- Новый запрет на футбольную деятельность для 85-летнего Блаттера начнет действовать после того, как завершится текущий - в октябре 2021 года.
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