В лазарете команды находится сразу несколько важных игроков.

Врач киевского "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о состоянии футболистов, которые находятся в лазарете команды.

Слова Шморгуна приводит официальный сайт "Динамо".

"У Дениса Попова травма икроножной мышцы, он находится на лечении. Для выздоровления ему понадобится как минимум три недели. Беньямин Вербич продолжает восстановление после повреждения мышцы задней поверхности бедра. Динамика реабилитации положительная, но о конкретных сроках пока рано говорить. Денис Гармаш восстанавливается после воспаления ахиллового сухожилия, уже начал беговую работу. У него хорошая динамика, все идет по плану. А Клейтон, в свою очередь, уже вернулся к занятиям в общей группе", - рассказал Шморгун.

Также он сообщил о состоянии двух футболистов, которые уже давно находятся в лазарете:

Читайте также"Комедийная церемония": Суркис считает, что Луческу не должен был попасть в тройку лучших тренеров года в Украине"Владимир Костевич, у которого травма крестообразной связки, на данный момент продолжает реабилитацию в Польше. В Украину он вернется уже когда сможет приступить к беговой работе. А что касается Никиты Бурды, то в январе ему сделали повторную операцию на ахилле. Сроки восстановления после такого вмешательства длительные - около полугода”.

"Динамо" Киев: последние новости

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Автор: Антон Дударь