Владимир Шаран и "Александрия" решили не продолжать сотрудничество.

Владимир Шаран покинул пост главного тренера "Александрии".

Об этом стало известно из официального сайта клуба.

"За время нашего сотрудничества команда выиграла бронзовые награды чемпионата, выступала в Лиге Европы. Это были лучшие времена для нас всех. В матчах с грандами не просто не проигрывали, но и даже могли побеждать. Это были времена большого успеха для нашего футбольного клуба. Но, конечно, наряду с победами бывают и спады, и поражения. Лично для меня очень обидно, что этот год мы закончили чемпионат УПЛ не на том месте, на котором хотелось бы", - поделился комментарием 49-летний специалист.

Читайте также"Это до свидания": главный тренер Шахтера попрощался с клубом

"Надеюсь, что в дальнейшем футбольный клуб будет достигать хороших успехов. Сейчас и для меня лично, и для тренерского штаба нужен перерыв. Было очень тяжело психологически. Я очень благодарен всем работникам и лично Сергею Кузьменко за сотрудничество. Я говорю "до свидания", я не говорю "прощай", - добавил Шаран.

Имя нового руководителя будет сообщено позже.

Владимир Шаран: каденция в Александрии

Шаран возглавлял команду александрийцев суммарно 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011 года и с 2013 года и до сегодняшнего дня. За этот период ему удалось дважды поднять "Александрию" в классе - с первого места в Первой лиге в Премьер-лигу.

В сезоне 2016/2017 Шаран привел "Александрию" к шестому месту в УПЛ и впервые в истории вывел клуб в Лигу Европы. В третьем квалификационном раунде летом 2017 года "Александрия" выбила румынскую "Астру", а во втором уступила белорусскому БАТЭ.

По итогам сезона 2018/2019 годов команда Шарана завоевала бронзовые медали УПЛ, а в сезоне 2019/2020 этот успех позволил им сыграть в групповом раунде Лиги Европы. В сезоне 2020/2021 "Александрия" финишировала на 9-й позиции турнирной таблицы УПЛ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин