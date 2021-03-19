Мирча Луческу подчеркнул, что "Вильярреал" играл лучше, а "Динамо" пока не хватает опыта.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги после поражения от "Вильярреала" и вылета киевлян из Лиги Европы.

Слова Луческу приводит dynamo.kiev.ua.

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"Вильярреал" контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. У наших соперников есть футболисты, которые уже больше восьми лет выступают в европейских турнирах высочайшего уровня. Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают", - отметил Луческу.

"Вильярреал" играл лучше и забил быстрый гол - Жерар Морено вновь показал свой класс. У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и позитивные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе", - продолжил румынский тренер.

Луческу подчеркнул, что игрокам "Динамо" пока не хватает опыта игры на таком уровне:

"У "Динамо" очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но "Вильярреал" однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен".

"Вильярреал" - "Динамо": итоги матча

После поражения в первой игре со счетом 0:2 "Динамо" с тем же счетом уступило "Вильярреалу" и в гостях.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Жерар Морено (оценка - 8,2).

"Динамо" в пятый раз в истории играло в 1/8 финала Лиги Европы. В третий раз из пяти и в третий раз подряд киевляне не смогли преодолеть эту стадию.

В 15 матчах еврокубков в Испании "Динамо" проиграло в девятый раз при пяти ничьих и одной победе (над "Барселоной" - 4:0).

Украина осталась без представителей в еврокубках. Лигу Европы также покинул донецкий "Шахтер".

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Автор: Антон Дударь