Документальный сериал, посвященный великому тренеру, получил название "Маятник".

29 мая состоялась презентация документального аудиосериала о великом украинском тренере Валерии Лобановском, который выпустил медиасервис MEGOGO.

Аудиосериал получил название "Маятник".

Проект рассказывает о жизни и футболе Лобановского, которому в 2021 году могло бы исполниться 82 года, от начала карьеры и до последнего матча в качестве тренера. Сериал состоит из семи частей, охватывающих разные периоды.

Героями аудиосериала выступили друзья и знакомые великого тренера. В их числе - первый президент Украины Леонид Кравчук, известные экс-футболисты Олег Протасов и Валерий Яремченко и многие другие.

"Аудиосериал "Маятник" собрал истории, которые раньше никогда не звучали и каждая из которых показывает различные стороны Валерия Васильевича. Лобановского знают в основном как тренера, но мы посмотрели на него и как на игрока, который имел свой особый стиль, и как на многогранную личность сквозь призму отношений с другими", - сказал директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

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Прослушать аудиосериал бесплатно можно на сайте MEGOGO, а также в мобильном приложении в разделе "аудио".

Валерий Лобановский: главные титулы в тренерской карьере

Киевское "Динамо" 8 раз становилось чемпионом Советского Союза и 5 раз чемпионом Украины, когда тренером был Лобановский.

Возглавляемая Валерием Лобановским сборная СССР была бронзовым призером Олимпиады-1976 и серебряным - Евро-1988.

В послужном списке тренера победы в Кубке обладателей кубков 1975-го и 1986 годов и в Суперкубке УЕФА 1975 года.

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Автор: Антон Дударь