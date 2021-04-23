Все три гола львовяне забили, играя в большинстве.

В стартовом матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги "Мариуполь" в Харькове принимал "Рух".

Ключевой эпизод матча произошел на 65-й минуте - хозяева остались в меньшинстве - арбитр удалил Сергея Чоботенко и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый у "Руха" реализовал Юрий Климчук.

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Через десять минут Андрей Борячук, который заработал пенальти, отличился сам, а в концовке Василий Рунич довел счет до разгромного.

"Рух" набрал 20 очков и поднялся с последнего места в УПЛ на 12-е. При этом львовяне еще имеют матч в запасе. У "Мариуполя" - 22 очка и девятая позиция.

"Мариуполь" - "Рух" - 0:3

Голы: Климчук, 67 (с пенальти), Борячук, 76, Рунич, 88

"Мариуполь": Гальчук, Меличенко (Кирюханцев, 56), Чоботенко, Быков, Стасюк, Чех, Мишнев, Бондаренко (Горбунов, 77), Танковский, Топалов, Очеретько (Кащук, 68).

"Рух": Бандура, Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык, Мартынюк, Карасюк, Бойчук (Рунич, 86), Кухарук (Копина, 86), Климчук (Притула, 74), Кондраков (Борячук, 58).

Предупреждения: Быков - Мартынюк, Бойчук, Мысык

Удаление: Чоботенко, 65

Украинская Премьер-лига: 23-й тур

Поединки 23-го тура УПЛ проходят с 23 по 25 апреля: где и когда смотреть матчи.

По итогам этого тура "Динамо" может досрочно завоевать чемпионский титул, если обыграет "Ингулец".

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Автор: Антон Дударь