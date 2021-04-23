Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 23-го тура

"Динамо" уже в этом туре может оформить чемпионский титул.

С 23 по 25 апреля пройдут матчи 23-го тура чемпионата Украины. Расписание трансляций 23 апреля 19.00. "Мариуполь" - "Рух" Трансляция - "Футбол 1" 24 апреля 17.00. "Колос" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Днепр-1" - "Минай" Трансляция - УНИАН ТВ 19.30. "Львов" - "Десна" Трансляция - "Футбол 2" 25 апреля 14.00. "Заря" - "Олимпик" Трансляция - УНИАН ТВ 17.00. "Александрия" - "Шахтер" Трансляция - "Футбол 1" 17.00. "Динамо - "Ингулец" Трансляция - "2+2" Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 22-го тура, таблица Украинская Премьер-лига: перед 23-м туром За четыре тура до финиша чемпионата "Динамо" на 10 очков опережает "Шахтер" и по итогам 23-го тура может досрочно стать чемпионом.

В зоне вылета идет "Рух" (17 очков), но имеет на матч меньше, чем у "Миная" (18 очков).

В гонке бомбардиров лидирует форвард "Ворсклы" Владислав Кулач - 13 голов. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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