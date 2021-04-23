Динамо осталось сделать один шаг до чемпионства / фото Динамо Киев

С 23 по 25 апреля пройдут матчи 23-го тура чемпионата Украины.

Расписание трансляций

23 апреля

19.00. "Мариуполь" - "Рух"

Трансляция - "Футбол 1"

24 апреля

17.00. "Колос" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Днепр-1" - "Минай"

Трансляция - УНИАН ТВ

19.30. "Львов" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 2"

25 апреля

14.00. "Заря" - "Олимпик"

Трансляция - УНИАН ТВ

17.00. "Александрия" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Динамо - "Ингулец"

Трансляция - "2+2"

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Украинская Премьер-лига: перед 23-м туром

  • За четыре тура до финиша чемпионата "Динамо" на 10 очков опережает "Шахтер" и по итогам 23-го тура может досрочно стать чемпионом.
  • В зоне вылета идет "Рух" (17 очков), но имеет на матч меньше, чем у "Миная" (18 очков).
  • В гонке бомбардиров лидирует форвард "Ворсклы" Владислав Кулач - 13 голов.

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Автор: Антон Дударь