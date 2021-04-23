Динамо осталось сделать один шаг до чемпионства / фото Динамо Киев
С 23 по 25 апреля пройдут матчи 23-го тура чемпионата Украины.
Расписание трансляций
23 апреля
19.00. "Мариуполь" - "Рух"
Трансляция - "Футбол 1"
24 апреля
17.00. "Колос" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Днепр-1" - "Минай"
Трансляция - УНИАН ТВ
19.30. "Львов" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 2"
25 апреля
14.00. "Заря" - "Олимпик"
Трансляция - УНИАН ТВ
17.00. "Александрия" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Динамо - "Ингулец"
Трансляция - "2+2"
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- За четыре тура до финиша чемпионата "Динамо" на 10 очков опережает "Шахтер" и по итогам 23-го тура может досрочно стать чемпионом.
- В зоне вылета идет "Рух" (17 очков), но имеет на матч меньше, чем у "Миная" (18 очков).
- В гонке бомбардиров лидирует форвард "Ворсклы" Владислав Кулач - 13 голов.
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