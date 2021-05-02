"Динамо" отгрузило корзину мячей "Ворскле", а "Рух" на характере одолел "Александрию".

С 1 по 2 мая прошли матчи 24-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Динамо" разгромило "Ворсклу", хоть особой мотивации у них и не было, поскольку "бело-синие" оформили чемпионский титул досрочно на прошлой неделе.

"Ингулец" обыграл "Олимпик" в противостоянии аутсайдеров, но ни одна из команд еще не может чувствовать себя безопасно. Лишь в следующем туре будет понятно сохранят ли они прописку в элите.

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Результаты матчей

"Рух" - "Александрия" - 2:1

Голы: Притула, 52, Бойчук, 53 - Третьяков, 15

"Мариуполь" - "Львов" - 1:2

Голы: Топалов, 31 - Семенов, 33, Махмутович, 91

"Заря" - "Минай" - 1:0

Гол: Кочергин, 81

"Ворскла" - "Динамо" - 1:5

Голы: Кулач, 24 (с пенальти) - Буяльский, 6, 15, 32, Родригес, 65, Сидклей, 84

"Шахтер" - "Днепр-1" - 2:1

Голы: Дентиньо, 24, Тете, 41 - Хобленко, 90+4

"Олимпик" - "Ингулец" - 0:3

Голы: Янаков, 33, Сичинава, 49, Шевцов, 87

"Десна" - "Колос" - 2:2

Голы: Калитвинцев, 59, Кравченко, 84 (автогол) - Петров, 30, Чурко, 52

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд.

"Шахтер" сложил чемпионские полномочия, а "Динамо" стало чемпионом впервые с 2016 года, оформив титул за три тура до финиша.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 14 голов. У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова - 12 мячей.

Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Артем Будрин