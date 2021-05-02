С 1 по 2 мая прошли матчи 24-го тура чемпионата Украины по футболу.
"Динамо" разгромило "Ворсклу", хоть особой мотивации у них и не было, поскольку "бело-синие" оформили чемпионский титул досрочно на прошлой неделе.
"Ингулец" обыграл "Олимпик" в противостоянии аутсайдеров, но ни одна из команд еще не может чувствовать себя безопасно. Лишь в следующем туре будет понятно сохранят ли они прописку в элите.
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Результаты матчей
"Рух" - "Александрия" - 2:1
Голы: Притула, 52, Бойчук, 53 - Третьяков, 15
"Мариуполь" - "Львов" - 1:2
Голы: Топалов, 31 - Семенов, 33, Махмутович, 91
"Заря" - "Минай" - 1:0
Гол: Кочергин, 81
"Ворскла" - "Динамо" - 1:5
Голы: Кулач, 24 (с пенальти) - Буяльский, 6, 15, 32, Родригес, 65, Сидклей, 84
"Шахтер" - "Днепр-1" - 2:1
Голы: Дентиньо, 24, Тете, 41 - Хобленко, 90+4
"Олимпик" - "Ингулец" - 0:3
Голы: Янаков, 33, Сичинава, 49, Шевцов, 87
"Десна" - "Колос" - 2:2
Голы: Калитвинцев, 59, Кравченко, 84 (автогол) - Петров, 30, Чурко, 52
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали
- Сезон 2020-2021 в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 9 мая. Команды играют в два круга - дома и на выезде. Последний тур состоится на неделю раньше, чем было запланировано, в интересах сборной.
- Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд.
- "Шахтер" сложил чемпионские полномочия, а "Динамо" стало чемпионом впервые с 2016 года, оформив титул за три тура до финиша.
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Ворсклы" Владислав Кулач, на счету которого 14 голов. У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова - 12 мячей.
- Матч первого круга "Ингулец"- "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.
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