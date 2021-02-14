"Динамо" и "Заря" одержали победы, "Шахтер" потерял очки.

13 и 14 февраля состоялись матчи первого после зимней паузы тура Украинской Премьер-лиги.

На старте второго круга "Динамо" обыграло "Олимпик", а Артем Беседин оформил дубль в первой игре после возвращения.

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Матч "Колос" - "Шахтер" был перенесен из-за погодных условий на день, и в итоге на тяжелом поле стадиона "Динамо" в Киеве "горняки" не смогли распечатать ворота соперника.

В матче конкурентов в борьбе за бронзовые медали "Заря" обыграла "Десну", а матч ознаменовался расистским скандалом.

Результаты матчей

"Заря" - "Десна" - 2:1

Голы: Гладкий, 18, 61 - Тотовицкий, 21

"Минай" - "ПФК Львов" - 1:2

Голы: Шиндер, 47 - Алваро, 13, 45

"Динамо" - "Олимпик" - 3:1

Голы: Беседин, 30, 90, Буяльский, 77 - Альваренга, 20

"Мариуполь" - "Александрия" - 0:1

Гол: Ситало, 38

"Колос" - "Шахтер" - 0:0

"Днепр-1" - "Ингулец" - 2:0

Голы: Дуглас, 11, Довбик, 42

"Рух" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Климчук, 17 - Цитаишвили, 52

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2020-2021: детали

Новый сезон в УПЛ стартовал 21 августа и продлится до 15 мая. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионат Украины проводится в 30-й раз в истории. С этого сезона турнир был расширен до 14 команд. Чемпионский титул защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляют форвард "Зари" Шахаб Захеди и полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которых по 8 голов.

Матчи первого круга "Львов" - "Минай" и "Олимпик" - "Заря" были перенесены из-за коронавируса.

Матч первого круга "Ингулец" - "Шахтер" не состоялся из-за плохого состояния поля в Кропивницком. Хозяевам было засчитано техническое поражение, а "Шахтер" получил 3 очка.

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Автор: Антон Дударь