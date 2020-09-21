Шахаб Захеди оформил дубль / фото ФК Олимпик
Экспертный совет Украинской Премьер-лиги признал нападающего "Олимпика" Шахаба Захеди лучшим игроком 3-го тура.
Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты третьего тура, таблица
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
В матче 3-го тура против "Миная" иранский форвард отметился дублем, а также голевой передачей и помог "Олимпику" одержать победу со счетом 3:0.
По итогам опроса экспертов Шахаб на 1 балл опередил полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко.
upl.ua
Также был определен лучший тренер 3-го тура. Им стал наставник "Ворсклы" Юрий Максимов. Его команда со счетом 2:0 обыграла "Александрию" и возглавляет таблицу УПЛ.
Украинская Премьер-лига: 3-й тур
- В стартовом матче тура "Днепр-1" проиграл "Мариуполю", потерпев второе поражение подряд. После поединка днепрян и мариупольцев в отставку подал главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко.
- "Ворскла" на выезде обыграла "Александрию" и остается лидером в турнирной таблицы.
- Новичок УПЛ "Ингулец" смог отобрать очки у "Десны".
- "Динамо" в непростом матче со "Львовом" одержало победу благодаря двум голам в концовке игры.
- В центральном поединке тура "Заря" принимала "Шахтер" и смогла отобрать очки у чемпиона Украины.
- "Колос" без проблем разобрался с "Рухом", а еще в одном поединке дня "Олимпик" разгромил "Минай".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram