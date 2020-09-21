По итогам тура лучшим признан нападающий "Олимпика".

Экспертный совет Украинской Премьер-лиги признал нападающего "Олимпика" Шахаба Захеди лучшим игроком 3-го тура.

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Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

В матче 3-го тура против "Миная" иранский форвард отметился дублем, а также голевой передачей и помог "Олимпику" одержать победу со счетом 3:0.

По итогам опроса экспертов Шахаб на 1 балл опередил полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко.

Также был определен лучший тренер 3-го тура. Им стал наставник "Ворсклы" Юрий Максимов. Его команда со счетом 2:0 обыграла "Александрию" и возглавляет таблицу УПЛ.

Украинская Премьер-лига: 3-й тур

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Автор: Антон Дударь