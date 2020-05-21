"Будет бойня": известный тренер оценил шансы Динамо в борьбе за медали УПЛ

Йожеф Сабо считает, что в чемпионате Украины будет серьезная борьба за серебро и бронзу.

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо выразил мнение, что "Динамо" не является фаворитом в борьбе за медали УПЛ.

Слова Сабо приводит zbirna.com.

"Я давно говорил, что у "Динамо" будут проблемы. Подбор игроков у киевлян может немного и лучше, но другие берут за счет командного духа. "Бело-синие" на данный момент по игре не выглядят фаворитами в соперничестве с "Зарей", "Десной" и "Александрией". Уверен, что за призовые места будет бойня", - сказал Сабо.

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Также специалист выразил уверенность, что "Шахтер" не упустит золотые медали:

"Уже, наверное, никто не сомневается в том, что горняки станут чемпионами. У "Шахтера" очень уж большое преимущество перед оппонентами".

Напомним, за семь туров до завершения УПЛ у "Шахтера" - 59 очков, у "Зари" и "Динамо" - по 46, у "Десны" - 43, а у "Александрии" - 40.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" и "Динамо" перед возобновлением сезона проведут товарищеские матчи.