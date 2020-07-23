Тренер-рекордсмен Лиги Европы возглавил испанский клуб

Унаи Эмери вновь будет работать у себя на родине.

Бывший главный тренер "Арсенала" и "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери возглавил испанский "Вильярреал".

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на три года.

Ранее Эмери уже работал с испанскими клубами - он возглавлял "Альмерию", "Валенсию" и "Севилью".

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Вместе с "Севильей" специалист три раза подряд выиграл Лигу Европы, повторив рекорд по количеству побед во втором по значимости клубном турнире Европы. Три победы также у итальянца Джованни Трапаттони, который побеждал в турнире-предшественнике ЛЕ - Кубке УЕФА.

Также испанцу принадлежит рекорд по количеству выигранных матчей Лиги Европы среди тренеров - 54.

С ПСЖ Эмери становился чемпионом Франции, а также выиграл по два Кубка Франции, Кубка французской лиги и Суперкубка страны.

Из лондонского "Арсенала" испанец был уволен в ноябре прошлого года.

Ранее пост главного тренера "Вильярреала" покинул Хави Кальеха, который привел команду к пятому месту в чемпионате Испании.

УНИАН также сообщал о том, что в сети озвучили феноменальную статистику Зинедина Зидана на посту главного тренера "Реала".

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