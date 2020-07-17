"Благословение небес": в сети озвучили феноменальную статистику Зидана во главе Реала

Французский специалист выиграл уже одиннадцатый трофей у руля "сливочных".

Французский тренер Зинедин Зидан выигрывает трофеи на посту главного тренера "Реала" в среднем каждые 19 игр.

Об этом сообщает Sporf в Twitter.

Зидан провел во главе "Реала" 209 матчей. За это время мадридский клуб выиграл одиннадцать трофеев: три Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, два Суперкубка УЕФА, два Суперкубка Испании и два клубных чемпионата мира.

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Француз - самый титулованный тренер в истории "Реала". На втором месте - Мигель Муньос, у которого 8 трофеев в период с 1959 по 1974 годы.

Как сообщает Marca, президент "Реала" Флорентино Перес высоко отозвался о Зидане:

"Я видел в Twitter, что Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей во главе "Реала". Зидан - это благословение небес".

Как сообщал УНИАН, "Реал" в 34-й раз в истории выиграл чемпионат Испании.

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