"Благословение небес": в сети озвучили феноменальную статистику Зидана во главе Реала
Французский тренер Зинедин Зидан выигрывает трофеи на посту главного тренера "Реала" в среднем каждые 19 игр.
Об этом сообщает Sporf в Twitter.
Зидан провел во главе "Реала" 209 матчей. За это время мадридский клуб выиграл одиннадцать трофеев: три Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, два Суперкубка УЕФА, два Суперкубка Испании и два клубных чемпионата мира.
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Француз - самый титулованный тренер в истории "Реала". На втором месте - Мигель Муньос, у которого 8 трофеев в период с 1959 по 1974 годы.
Как сообщает Marca, президент "Реала" Флорентино Перес высоко отозвался о Зидане:
"Я видел в Twitter, что Зидан выигрывает трофей каждые 19 матчей во главе "Реала". Зидан - это благословение небес".
Как сообщал УНИАН, "Реал" в 34-й раз в истории выиграл чемпионат Испании.
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