Андрей Шевченко взял на себя ответственность за результат матча.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча квалификации ЧМ-2022 против сборной Казахстана, который завершился вничью - 1:1.

Шевченко цитирует Tribuna.com.

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"Думаю, когда создают столько моментов, а потом их транжирят... К сожалению, так случается, когда команда, играющая против нас, создает один момент - и забивает. И мы продолжаем не реализовывать моменты, которые были. Концовка не понравилась. У нас должна быть организация, а у нас футболисты потеряли свои позиции. Поэтому результат негативный. Беру всю ответственность на себя", - сказал Шевченко.

Тренер заявил, что в перерыве предупредил игроков сборной о том, то нельзя транжирить моменты: "Жаль, что я оказался прав".

Также он подчеркнул, что результат нельзя списывать на усталость: "В трех матчах была ротация, не вижу проблем в усталости. Вижу проблемы в концентрации, нереализации моментов".

"Думаю, это очень серьезный звоночек. Мы должны вернуться назад, откуда начинали. Мы должны стать командой, потому что все-таки такие тревожные моменты - там ошибку допустили, здесь пропустили момент, нас наказали. Мы должны были закрывать игру еще в первом тайме".

"Если бы реализовали наши моменты, игра бы закончилась еще в первом тайме", - подытожил Шевченко.

Украина - Казахстан: итоги матча

Сборная Украины впервые в пяти встречах не смогла обыграть Казахстан.

После трех туров квалификации Украина набрала 3 очка, третий раз подряд сыграв вничью 1:1. В группе D у Франции 7 очков в трех играх, у Финляндии - 3 (2 игры), у Боснии и Герцеговины и Казахстана - по 1 очку в двух играх.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка - 8,2).

Роман Яремчук забил 7-й гол за сборную Украины в 22 матчах.

Анатолий Трубин в 19 лет и 242 дня он стал самым молодым вратарем-дебютантом украинской сборной в официальных матчах (в товарищеских рекорд у Андрея Лунина - 19 лет и 40 дней).

Свой следующий матч в квалификации сборная Украины проведет 1 сентября - в гостях против Казахстана.

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Автор: Антон Дударь