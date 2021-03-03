24 марта "желто-синие" стартуют в отборочном цикле к чемпионату мира.

Дебютный матч отборочного цикла к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Франции и Украины пройдет без болельщиков.

Об этом сообщает L'Equipe.

В провинции Сен-Дени, где должен состояться матч, пока действует запрет на посещение массовых мероприятий.

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Французская ассоциация футбола хотела сперва допустить 30 процентов зрителей на стадион, но правительство страны наложило на это решение вето.

Поединок состоится 24 марта на арене "Стад де Франс" в пригороде Парижа - Сен-Дени.

Напомним, что осенью 2020 года Франция разбила вдребезги подопечных Андрея Шевченко.

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Автор: Будрин Артем