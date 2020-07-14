Регламент инфраструктуры от УАФ: футбольные стадионы в Украине будут распределены на категории

Каждая категория сможет принимать матчи разного уровня.

Служба стадионов и безопасности проведения соревнований Украинской ассоциации футбола утвердила новый регламент инфраструктуры, согласно которому все стадионы страны будут распределены на категории.

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Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Регламент был разработан в сотрудничестве с УПЛ, ПФЛ, полицией и телетрансляторами.

Каждый стадион будет оценен по ряду критериев, после чего получит одну из четырех категорий.

Стадионы четвертой категории смогут принимать все матчи под эгидой УАФ, третьей - поединки УПЛ, финал Кубка Украины и Суперкубок, второй - встречи Первой лиги и Кубка Украины до 1/4 финала включительно.

Арены из первой категории получат возможность проводить поединки Второй лиги, молодежных команд, а также Кубка Украины до 1/8 финала включительно.

Нововведение будут учитывать уже в следующем сезоне, а официально категории начнут действовать с сезона-2021/22.

УНИАН ранее сообщал о том, что в УАФ анонсировали открытие стадионов для болельщиков.

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