Тоттенхэм вырвал победу у Арсенала в лондонском дерби (видео)

"Шпоры" уступали, но смогли набрать 3 очка.

12 июля в Лондоне состоялось дерби между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". Команда Жозе Моуринью смогла одержать волевую победу.

"Тоттенхэм" уступал после пропущенного на 16-й минуте гола, но уже через три минуты "шпоры" после ошибки соперника смогли сравнять счет, а на 81-й минуте Тоби Алдервейрелд ударом головой принес им три очка.

Благодаря этой победе "Тоттенхэм" обошел "Арсенал" в турнирной таблице. У "шпор" - 52 очка и восьмая строчка, а у "канониров" - 50 очков и девятая позиция.

"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Сон Хын Мин, 19, Альдервейрелд, 81 – Ляказетт, 16

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Альдервейрелд, Дэвис, Санчес, Уинкс, Ло Чельсо (Скипп, 84), Моура (Бергвейн, 82), Сиссоко, Сон Хын Мин (Ламела, 90), Кейн

"Арсенал": Мартинес, Бельерин (Соареш, 84), Давид Луис, Мустафи, Тирни (Уиллок, 84), Себальос, Джака, Пепе (Сака, 70), Колашинац (Нельсон, 84), Ляказетт, Обамеянг

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Тоттенхэма" получил дисквалификацию за нападение на болельщика.

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