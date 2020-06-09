Умер легендарный футболист Манчестер Юнайтед

Тони Данн выиграл с клубом ряд крупных трофеев и провел более пятисот матчей за клуб.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Тони Данн умер в возрасте 78 лет.

Читайте такжеУшел из жизни итальянский тренер, который выигрывал Кубок УЕФА

Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.

Причины смерти экс-футболиста не уточняются.

Ирландец был частью команды великого тренера Мэтта Басби и защищал цвета клуба с 1960-го по 1973-й годы. За этот период Данн стал победителем Кубка Англии (1963), чемпионом Англии (1965, 1967) и обладателем первого в истории клуба Кубка чемпионов 1968 года.

Кроме того, Тони Данн входит в топ-10 футболистов МЮ по количеству матчей за клуб - ирландец 535 раз выходил на поле в футболке манкунианцев.

После МЮ Данн провел шесть лет в составе "Болтона". За сборную Ирландии он провел 33 матча.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Английской Премьер-лиге утвердили дату возобновления сезона.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram