цей матеріал доступний українською

Умер легендарный футболист Манчестер Юнайтед

09:51, 09 июня 2020
Футбол
217 0
Тони Данн выступал за МЮ 13 лет / фото twitter.com/manutd

Читайте такжеУшел из жизни итальянский тренер, который выигрывал Кубок УЕФА

Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.

Причины смерти экс-футболиста не уточняются.

Ирландец был частью команды великого тренера Мэтта Басби и защищал цвета клуба с 1960-го по 1973-й годы. За этот период Данн стал победителем Кубка Англии (1963), чемпионом Англии (1965, 1967) и обладателем первого в истории клуба Кубка чемпионов 1968 года.

Кроме того, Тони Данн входит в топ-10 футболистов МЮ по количеству матчей за клуб - ирландец 535 раз выходил на поле в футболке манкунианцев. 

После МЮ Данн провел шесть лет в составе "Болтона". За сборную Ирландии он провел 33 матча.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Английской Премьер-лиге утвердили дату возобновления сезона.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter