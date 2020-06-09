Умер легендарный футболист Манчестер Юнайтед
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Тони Данн умер в возрасте 78 лет.
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Об этом сообщила пресс-служба манкунианцев.
Причины смерти экс-футболиста не уточняются.
Ирландец был частью команды великого тренера Мэтта Басби и защищал цвета клуба с 1960-го по 1973-й годы. За этот период Данн стал победителем Кубка Англии (1963), чемпионом Англии (1965, 1967) и обладателем первого в истории клуба Кубка чемпионов 1968 года.
Кроме того, Тони Данн входит в топ-10 футболистов МЮ по количеству матчей за клуб - ирландец 535 раз выходил на поле в футболке манкунианцев.
После МЮ Данн провел шесть лет в составе "Болтона". За сборную Ирландии он провел 33 матча.
УНИАН ранее сообщал о том, что в Английской Премьер-лиге утвердили дату возобновления сезона.
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