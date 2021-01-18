Экс-капитан сборной Украины прокомментировал российско-украинские отношения.

Ассистент главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук ответил на вопрос об отношениях Украины и России.

Об этом стало известно из его интервью gol.ru.

"Есть политические высказывания и отношения. Стараюсь это не комментировать. Любой мой комментарий будет восприниматься неадекватно со стороны многих людей. Считаю, как бы там ни было, должен быть мир во всем мире. Любая война - горе для каждой из сторон конфликта. Хочу, чтобы никогда не было горя ни в одной стране мира", - считает экс-хавбек "Баварии".

Рекордсмену по количеству матчей за национальную сборную Украины абсолютно безразлично на критику: он устойчив к ней.

"Критика после перехода в "Зенит"? Я в целом достаточно устойчив к критике и мало обращаю внимания на то, что пишется в интернете. То, что там видишь и можешь почувствовать, сделано, чтобы раздуть какую-то ситуацию и сенсацию. И многие игроки говорят: "Все, что пишут, - это не правда". Слухи, сплетни - это маркетинговые или рекламные ходы. В Санкт-Петербурге находится моя семья, с которой я счастлив. На данный момент наш дом и наши мысли связаны с Санкт-Петербургом. Что бы кому бы ни хотелось - сколько людей, столько и мнений", - подвел итоги Тимощук.

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Анатолий Тимощук: главное

Тимощук был капитаном донецкого "Шахтера", после чего перешел в "Зенит", а затем - в "Баварию". Позже он вернулся в российский клуб, а в 2016-м году завершил карьеру в составе казахстанского "Кайрата".

За сборную Украины Тимощук провел 144 матча и забил 4 гола.

С 2017 года экс-полузащитник начал тренерскую карьеру в питерском "Зените".

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Автор: Будрин Артем