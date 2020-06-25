Стала известна зарплата одного из лидеров Шахтера Тайсона

СМИ назвали зарплату бразильца в донецком клубе.

Бразильский полузащитник "Шахтера" Тайсон зарабатывает в Украине 3 миллиона евро в год.

Об этом со ссылкой на информацию от близких к футболисту людей сообщает бразильское издание GaúchaZH.

Отмечается, что Тайсону придется пойти на значительное сокращение зарплаты, если он решит перейти в "Интернасьонал".

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Напомним, контракт 32-летнего бразильца с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне Тайсон забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 20 матчах за "горняков".

Как сообщал УНИАН, ранее Тайсон заявил, что намерен перейти в "Интернасьонал" в декабре.

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