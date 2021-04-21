Мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" не будут выступать в Суперлиге. Клубы сделали соответствущие заявления.
"Атлетико" на своем официальном сайте сообщил:
"Члены совета директоров "Атлетико" встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте. "Атлетико" присоединился к турниру в понедельник в обстоятельствах, которые уже не актуальны на данный момент".
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Также в мадридском клубе заявили, что футболисты и тренер "Атлетико" выразили удовлетворение решением руководства.
Пресс-служба "Интера" подчеркнула: "Интер" Милан подтверждает, что больше не участвует в проекте Суперлиги".
В заявлении "Милана" прямо не говорится о выходе из Суперлиги, но клуб дал понять, что не будет принимать участие в проекте:
"Голоса и опасения болельщиков по всему миру по поводу Суперлиги были четко выражены, и "Милан" должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта".
В то же время "Ювентус" не объявлял о выходе из проекта, но сделал официальное заявление о том, что шансы на реализацию Суперлиги крайне малы:
"Мы сохраняем веру в спортивную, коммерческую и юридическую силу проекта, но сейчас шансы на его осуществление в изначально задуманном виде малы".
Таким образом, никаких заявлений на данный момент не сделали только "Барселона" и "Реал".
Суперлига: провал проекта
- 18 апреля 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги Европы. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", а также итальянские "Ювентус", "Милан" и "Интер". В то же время "Бавария", "Боруссия" Д и ПСЖ отказались от участия.
- Было заявлено, что турнир начнется в августе и в нем сыграют 20 клубов (15 клубов-учредителей и 5 клубов, отобранных по итогам выступлений в сезоне). В формате турнира предусматривались групповой этап и матчи навылет. Каждый участник Суперлиги должен был получить 350 миллионов евро.
- Главой Суперлиги был выбран президент "Реала" Флорентино Перес.
- УЕФА сразу пригрозил клубам и игрокам дисквалификациями. ФИФА заявила, что "не одобряет" создание Суперлиги. Затем УЕФА заявил, что не позволит футболистам из Суперлиги играть за сборные, а Александр Чеферин подчеркнул, что "идея Суперлиги - это плевок в лицо всем любителям футбола".
- Создание Суперлиги вызвало массовые протесты среди футбольных болельщиков - как в сети, так и у стадионов. Также создание турнира осудили многие футболисты и футбольные клубы.
- В итоге к утру 20 апреля все английские клубы объявили о том, что выходят из Суперлиги, а организаторы заявили, что проект поставлен на паузу.
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