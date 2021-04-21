"Милан", "Интер" и "Атлетико" сделали официальные заявления.

Мадридский "Атлетико", а также итальянские "Интер" и "Милан" не будут выступать в Суперлиге. Клубы сделали соответствущие заявления.

"Атлетико" на своем официальном сайте сообщил:

"Члены совета директоров "Атлетико" встретились утром в среду и решили направить Суперлиге и остальным клубам-основателям турнира формальное сообщение о нашем решении не оформлять до конца участие в проекте. "Атлетико" присоединился к турниру в понедельник в обстоятельствах, которые уже не актуальны на данный момент".

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Также в мадридском клубе заявили, что футболисты и тренер "Атлетико" выразили удовлетворение решением руководства.

Пресс-служба "Интера" подчеркнула: "Интер" Милан подтверждает, что больше не участвует в проекте Суперлиги".

В заявлении "Милана" прямо не говорится о выходе из Суперлиги, но клуб дал понять, что не будет принимать участие в проекте:

"Голоса и опасения болельщиков по всему миру по поводу Суперлиги были четко выражены, и "Милан" должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта".

В то же время "Ювентус" не объявлял о выходе из проекта, но сделал официальное заявление о том, что шансы на реализацию Суперлиги крайне малы:

"Мы сохраняем веру в спортивную, коммерческую и юридическую силу проекта, но сейчас шансы на его осуществление в изначально задуманном виде малы".

Таким образом, никаких заявлений на данный момент не сделали только "Барселона" и "Реал".

Суперлига: провал проекта

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Автор: Антон Дударь