"Готовы приобрести": скаут назвал украинских футболистов, которыми интересуются в Италии

В сферу интересов итальянских клубов входят не только игроки "Динамо" и "Шахтера".

Футбольный скаут Алекс Великих рассказал об интересе итальянских клубов к украинским футболистам.

Функционера цитирует сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

"Последние три года мы наблюдаем интерес итальянских клубов к украинским футболистам. Речь не только об игроках с чемпионата Украины. Средние клубы ищут возможность сэкономить деньги и взять качественных игроков. Возможно, они рискуют, но эти футболисты обойдутся клубам дешевле, чем на рынке Хорватии или Сербии, где цены очень возросли.

Можем вспомнить хорошие выступления таких футболистов, как Цыганков, Миколенко или Попов. Кроме них есть еще масса футболистов, которые не играют в первых командах своих клубов, но имеют спрос на итальянском рынке. Я говорю об игроках молодежных команд "Шахтера" или "Динамо" - Ванат, Волошин, Нещерет, Трубин, Якуба и много других. Есть клубы, которые готовы их приобрести, но цена уже сейчас высока, потому что они играют в грандах украинского футбола", - заявил Великих.

Скаут также отметил, что в Серии А следят за одним из игроков "Александрии":

"Я не буду называть фамилию футболиста, но игрок "Александрии" заинтересовал клубы Серии А. Кстати, признаться, я ожидаю появление украинского футболиста в составе "Ромы". То же самое могло произойти в "Милане", но там поменялось руководство клуба".

По информации "Футбол 24", речь идет о лидере александрийцев Кирилле Ковальце. За 26-летним полузащитником скауты следили в игре Лиги Европы против "Сент-Этьена" (1:1) и остались довольны его действиями.

УНИАН ранее сообщал о том, что итальянский топ-клуб интересуется двумя украинцами из "Динамо".