Андрей Павелко считает, что шансы "очень большие".

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал предстоящее рассмотрение апелляции в Спортивном арбитражном суде Лозанны по делу о техническом поражении для сборной Украины за матч со Швейцарией.

Слова Павелко приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".

Он выразил уверенность в том, что сборная Украины сделала все возможное, чтобы матч со Швейцарией состоялся, а также заявил, что у УАФ есть высокие шансы выиграть апелляцию:

"Наша задача - вернуть в спортивное русло этот вопрос. Не могу сейчас раскрывать многие наши юридические моменты, но шансы очень большие".

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"Не только прецедент "Ювентуса" и "Наполи", но и другие примеры в истории футбола при пандемии дают неплохие шансы. Над кейсом работает группа юристов международников из Швейцарии, Испании, США и Украины. Уверен, что мы привлечем все наши доводы, они у нас готовы. Могу сказать болельщикам, что наша позиция сильная и уверенная", - подчеркнул Павелко.

Ранее стало известно, что апелляция УАФ будет рассмотрена 16 февраля.

Техническое поражение сборной Украине: главное

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Автор: Антон Дударь