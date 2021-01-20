Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал предстоящее рассмотрение апелляции в Спортивном арбитражном суде Лозанны по делу о техническом поражении для сборной Украины за матч со Швейцарией.
Слова Павелко приводит сайт телеканалов "Футбол 1,2,3".
Он выразил уверенность в том, что сборная Украины сделала все возможное, чтобы матч со Швейцарией состоялся, а также заявил, что у УАФ есть высокие шансы выиграть апелляцию:
"Наша задача - вернуть в спортивное русло этот вопрос. Не могу сейчас раскрывать многие наши юридические моменты, но шансы очень большие".
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"Не только прецедент "Ювентуса" и "Наполи", но и другие примеры в истории футбола при пандемии дают неплохие шансы. Над кейсом работает группа юристов международников из Швейцарии, Испании, США и Украины. Уверен, что мы привлечем все наши доводы, они у нас готовы. Могу сказать болельщикам, что наша позиция сильная и уверенная", - подчеркнул Павелко.
Ранее стало известно, что апелляция УАФ будет рассмотрена 16 февраля.
Техническое поражение сборной Украине: главное
- Из-за нескольких случаев коронавируса в сборной Украины перед игрой со Швейцарией главный врач Люцерна принял решение отправить сборную Украины на карантин в полном составе. УЕФА пытался договориться со швейцарской стороной о проведении поединка, но сделать это не удалось. Привезти на игру другую команду украинская сборная не смогла.
- В итоге матч Швейцария - Украина был официально отменен.
- 18 ноября в УАФ заявили, что не видят вины сборной Украины в отмене матча. В то же время в Швейцарии ждали решения УЕФА в свою пользу.
- В сборной Украины заявили, что к делегации команды в Швейцарии относились "как к прокаженным".
- 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины.
- Матч Швейцария - Украина был решающим для команд в борьбе за сохранение прописки в Лиге А, так как у Украины было в активе 6 очков, а у Швейцарии - 3. Теперь швейцарцы вышли на третье место, а сборная Украины покинула элитный дивизион турнира.
- Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение УЕФА.
- Стала известна причина, по которой техническое поражение за матч присудили сборной Украины.
- 9 декабря стало известно, что УАФ подала апелляцию в Лозанну.
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